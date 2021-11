Quase 2,5 mil candidatos farão o Enem em Campo Mourão

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado neste domingo, dia 21, e também no próximo dia 28 de novembro (domingo da próxima semana) para mais de 3 milhões de estudantes em todo o país.

Apenas em Campo Mourão estão inscritos 2.428 candidatos, os quais farão as provas em cinco estabelecimentos de ensino. A Unespar vai concentrar o maior número de alunos: 819. As provas serão aplicadas ainda na UTFPR (666 candidatos); Unidade Polo (308); Colégio Antonio Teodoro de Oliveira (207) e Colégio Estadual (428).

Os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas. As provas iniciam às 13h30, com término marcado para as 19 horas no primeiro dia.

Neste primeiro domingo, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo domingo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

O Enem 2021 terá medidas de segurança contra a covid- 19. Assim como na edição de 2020, o uso de máscara facial será obrigatório nos locais de aplicação. Participantes que estejam com covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato.

O Enem, tanto na versão impressa, quanto na versão digital, será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro. As regras valem para ambas versões. Dentro de sala, os estudantes deverão permanecer com a máscara durante toda a realização do exame.

Os candidatos poderão levar máscaras para trocar durante a aplicação, seguindo a recomendação de especialistas da área de saúde.

Veja os temas das redações de anos anteriores:

Enem 2009: O indivíduo frente à ética nacional

Enem 2010: O trabalho na construção da dignidade humana

Enem 2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado

Enem 2012: O movimento imigratório para o Brasil no século XXI

Enem 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

Enem 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

Enem 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

Enem 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e Caminhos para combater o racismo no Brasil – Neste ano houve duas aplicações regulares do exame.

Enem 2017: Desafios para formação educacional de surdos no Brasil

Enem 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

Enem 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil