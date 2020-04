População pode doar a instituições beneficentes sem sair de casa

Desde o início da pandemia de coronavírus o aplicativo Paraná Solidário já registrou a doação de mais de 1,6 mil itens, como alimentos, eletroeletrônicos, material de limpeza e higiene, vestuário, móveis, brinquedos e livros. O App é uma ferramenta do Governo do Paraná, desenvolvida pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e pela Celepar, que permite que pessoas físicas e empresas doem diretamente às instituições cadastradas.

“O momento é de solidariedade. Orientamos e fazemos o pedido para que as pessoas baixem o aplicativo e doem sem sair de casa. Assim, ajudam quem mais precisa e praticam uma boa ação neste momento tão turbulento”, destaca o secretário Ney Leprevost.

Com o aplicativo também é possível doar itens como álcool em gel e outros de higiene e limpeza, fundamentais na luta contra a transmissão do coronavírus. Já são 453 instituições e 2.472 doadores cadastrados.

A ONG Escolhidos por Deus para Servir, de Curitiba, desenvolve várias atividades em comunidades e já recebeu diversas doações pelo aplicativo. “Para nossa instituição essas doações são de grande valor. Desde o ano passado temos conseguido abençoar várias famílias por meio do Paraná Solidário. Essas boas ações têm nos ajudado muito e precisamos desse apoio cada vez mais”, ressalta a presidente da instituição, Cenir Terezinha Montieri Teixeira.

A curitibana Roseli Fátima de Souza Acosta, do bairro Cajuru, conheceu o aplicativo pela TV e decidiu experimentar para fazer uma doação. “Em casa já estava acumulando algumas roupas, até que vi a notícia do aplicativo, me interessei, fiz o cadastro e doei roupas e calçados. Acho muito importante ajudar o próximo, ainda mais agora sabendo que têm pessoas que precisam mais. Pelo aplicativo fica mas fácil. A pessoa vai juntando o que pode ser doado e depois seleciona para qual entidade vai destinar”.

COMO USAR O APP

O aplicativo paranaense conecta doadores de todo o Estado a entidades beneficentes, facilitando as doações. Para fazer uma doação basta baixar gratuitamente o app na Apple Store ou no Google Play no seu celular.

FAMÍLIA SOLIDÁRIA

A Rede Família Solidária reforça o apelo para que empresas e pessoas físicas doem alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Os materiais serão repassados pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho a entidades beneficentes prioritárias que acolhem crianças, adolescentes, famílias e deficientes em vulnerabilidade social e pessoal

A ação faz parte das boas práticas adotadas pelo Governo do Estado em função da pandemia da Covid-19. Os interessados podem doar diretamente no Centro de Recebimento de Doações na Paróquia São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1840, bairro São Braz, em Curitiba), de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Informações podem ser obtidas pelo whatsapp (41) 99214-3438 ou na página da Rede Família Solidária no Facebook.

Diversas empresas e a população em geral já estão colaborando. O sócio-proprietário do Curitiba Comedy Club, João Leonardo Madalosso, aproveitou para ajudar na arrecadação de itens e está usando as lives na internet para pedir doações à população. “Temos que cair na real sobre a importância de ajudar o próximo neste período de pandemia. Hoje muita gente precisa de ajuda e o mero ato de ajudar quem mais precisa já faz com que você se sinta uma pessoa melhor. É de extrema importância que todos se unam pra conseguir doações”, disse o empresário.

Todos os itens arrecadados são direcionados para as entidades cadastradas no Nota Paraná ou no aplicativo Paraná Solidário. Instituições que não possuem cadastro podem se inscrever na página da Rede Família Solidária no Facebook. Basta acrescentar o número do CNPJ.

