Extensão de Rede para Iluminação Pública é ampliada na Asa Leste

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, concluiu a extensão de rede para iluminação pública e remanejamento de postes em toda a Avenida Pedro Viriato de Souza Filho, na Asa Leste (entre os Jardins Paulista e América).

No trecho entre a rotatória do CAIC e o Mercado Tradição, foram instalados apenas mais um braço de iluminação em cada poste, e remanejamento de postes para o canteiro central e implantação de dois braços novos em cada um deles no trecho entre o Mercado Tradição e a rotatória divisória entre os Jardins Tropical I e América, com a utilização de lâmpadas de vapor de sódio de 150 e 250 watts.

O investimento total foi de R$ 163.968,81. Foram no total 1.680 metros e colocados 58 postes, reaproveitando braços de luminária LM3 que foram retirados da rede de iluminação pública quando da instalação de rede rebaixada. “Certamente é um benefício imenso para esta região, uma ação da administração pública municipal que só veio a complementar nos serviços também de pavimentação asfáltica que foram realizados na área, trazendo conforto e qualidade de vida aos moradores locais”, informa Ireno dos Reis Pereira, Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município.