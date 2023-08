População em situação de rua é tema de ação educativa no próximo sábado

No próximo sábado, 19 de agosto, é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Para marcar a data, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para Pessoas em Situação de Rua e Secretaria Municipal de Assistência Social, vão realizar uma panfletagem em três pontos da área central para conscientização da população. Atualmente há registros de 39 pessoas em situação de rua no município.

A ação será voltada a orientar a população sobre como proceder em relação a pessoas em situação de rua, onde encaminhar para atendimento nas diferentes políticas sociais. “O município tem um serviço permanente de atendimento a essas pessoas. Muitas dessas pessoas não aceitam o atendimento ou encaminhamento para a rede de serviços”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan.

Para o acolhimento o município conta com a Casa de Passagem São Bento José Labre e também mantém convênios com entidades para tratamento de saúde. “Lembrando que as pessoas têm a liberdade de escolha se querem ou não os atendimentos oferecidos. Por isso a orientação é encaminhar essas pessoas aos serviços, que é a melhor forma de ajudar alguém que se encontra em situação de rua”, reforça a secretária.

A data escolhida para o Dia de Conscientização é em memória ao acontecimento conhecido como “Massacre da Sé”, em 2004, no qual sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, capital paulista. Tal fato desencadeou o início da mobilização de grupos da população em situação de rua para construir o Movimento Nacional.