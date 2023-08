Morre o jornalista Carlos Ohara, que morava em CM há 13 anos

Morreu no início da manhã desta quinta-feira (17), o jornalista Francisco Carlos Ohara, aos 58 anos. A causa da morte teria sido por complicações de uma doença no fígado.

Após ser internado no Hospital Center Clínicas de Campo Mourão, ele foi transferido a um hospital de Maringá, onde veio a óbito por volta da 07h30 de hoje.

Ohara, que já tinha perdido a filha e a esposa vítimas de câncer, em 2017, deixa o filho Gabriel Ohara, 23 anos. O jornalista também enfrentava problemas de saúde. Lutava contra uma doença crônica no fígado (hepatopatia) e também já havia sofrido um infarto.

Especializado em jornalismo investigativo, Ohara atuou nos principais jornais do país e foi correspondente internacional do jornal O Estado de São Paulo, na Ásia na década de 90. Em Campo Mourão, ele chegou em 2010 para trabalhar no jornal Tribuna do Interior.

Após sair do jornal, prestou assessoria para políticos da cidade e do estado em eleições e comandou um site de notícias na cidade denominado i44 News por um período. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

A vereadora Naiany Hurschka Salvadori lamentou a morte do jornalista em suas redes sociais. “Com profunda tristeza que comunico o falecimento do nosso querido amigo e renomado jornalista, Carlos Ohara. Carlos Ohara será sempre lembrado como um grande jornalista, cuja trajetória foi marcada pela luta incessante pela justiça. Com um jeito “durão”, mas sempre disposto a ajudar o próximo, não media esforços para isso.”