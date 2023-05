Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos em Campo Mourão

Os mourãoenses deverão contar, no próximo ano, com um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de Resíduos. Na última semana, a prefeitura publicou o edital da licitação para a contratação de empresa para a execução da unidade, que será implantada em anexo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem Estar Animal, na Asa Leste da cidade.

Com a execução da obra será implantado um sistema de transbordo e triagem de resíduos, com o objetivo de atender a legislação. Passará a ser ofertada infraestrutura adequada para recepção de resíduos da construção civil, resíduos volumosos e resíduos verdes de pequenos geradores e para os resíduos gerados nos serviços de limpeza urbana. A unidade contará como uma área para triagem, estoque temporário e destinação final adequada para esses resíduos.

O PEV ocupará uma área total de 2.400 metros quadrados, dispondo de cinco baias cobertas, guarita, depósitos e administração. Também divulgado pelo Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão), o edital de licitação estabelece que a empresa vencedora terá prazo de 270 dias para executar a obra, a contar da data da emissão da ordem de serviços. O valor máximo foi fixado em R$ 667.614,01. A licitação será no próximo dia 31, às 9 horas.

A administração municipal ressalta que a construção do PEV beneficiará o meio ambiente e a comunidade local em diversos aspectos. Também acentua que as políticas para a gestão dos resíduos devem priorizar medidas preventivas e não medidas corretivas. Além de um retorno econômico, diminuindo o valor gasto na limpeza pública urbana, haverá ainda a diminuição da poluição visual dos locais onde eram descartados incorretamente esses resíduos, bem como a diminuição da poluição. Ainda hoje resíduos perigosos são descartados incorretamente. “A diminuição desses resíduos descartados de forma irregular e a céu aberto está diretamente relacionado com a diminuição de vetores que comumente transmitem doenças e que coloca em risco a saúde pública, como o caso da dengue, que por vezes, nos coloca em situação de calamidade pública”, enfatiza laudo que faz parte do processo licitatório.

A ação do governo municipal prevê ainda ações de educação ambiental com a população para assegurar a correta utilização do PEV. Também serão desenvolvidas ações para conscientizar os geradores em relação à geração e descarte consciente dos resíduos, contribuindo assim para minimizar os problemas ambientais locais. “Contudo, vale ressaltar que para um bom funcionamento do PEV, a correta participação da comunidade é fundamental, seguindo as regras pré-dispostas pelo órgão que irá fazer a manutenção e zelo do local”, salienta a administração municipal.