Comércio: CCT na pauta de assembleia do Sindiempresarial nesta quinta

O índice de reajuste salarial dos comerciários, o novo piso salarial da categoria e a definição de datas especiais e horários de abertura das empresas do comércio e afins. Esses são apenas alguns dos assuntos que serão tratados na assembleia geral extraordinária que o Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial) realiza nesta quinta-feira (18/5)

Para a assembleia, que será realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial (Acicam), estão convidados empresários da área do comércio, não apenas de Campo Mourão, mas de toda a região. “É importante a participação dos comerciantes, independentemente do porte de seus negócios, porque serão definidas importantes questões para a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2024. Agora é o momento do empresário apresentar suas propostas, expor suas ideias. Não aproveitar a oportunidade e depois reclamar de nada vai adiantar”, alerta o presidente do Sindiempresarial, Nelson José Bizoto.

A pauta de reivindicações apresentada pela entidade que representa os comerciários será lida durante a assembleia, onde serão definidas as posições do Sindiempresarial na negociação da nova CCT. Apenas questões relacionadas a CCT fazem parte da ordem do dia da assembleia extraordinária, marcada para às 18h30min, em primeira convocação.

A segunda convocação, com qualquer número de associados, está marcada para às 19 horas.

ORDINÁRIA

O Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial) também realiza assembleia geral ordinária nesta quinta-feira. A primeira convocação está marcada para às 18 horas e a ordem do dia prevê a deliberação do planejamento financeiro e orçamentário de 2023 da entidade, além de assuntos de interesse social. A segunda convocação, com qualquer quórum, será às 18h15min.

Para as assembleias estão convocados os associados do Sindiempresarial de 24 municípios: Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Mariluz, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre d’ Oeste, Roncador e Ubiratã.