Políticas de inclusão atendem centenas de mourãoenses

A assistência do poder público municipal com políticas de inclusão em várias áreas atende centenas de pessoas em Campo Mourão. São ações destinadas a públicos específicos, tanto para suprir necessidades básicas em casos de vulnerabilidade social quanto para garantir direitos de participação em setores como mercado de trabalho ou esportes, por exemplo.

Na área de Assistência Social o município mantém a Casa de Passagem Indígena, para garantir dignidade a grupos que ficam temporariamente na cidade para venda de artesanatos. A casa conta com água potável, fogão e lixeira para descarte de resíduos. Enquanto ficam na cidade os indígenas também recebem assistência alimentar e de saúde.

Há ainda o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e a Casa Abrigo Fênix, voltadas a atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar com risco de morte ou ameaça. O CRAM é constituído de uma equipe interdisciplinar, com psicóloga, assistente social, advogada e orientadoras sociais.

O município também tem convênio com uma comunidade religiosa para manter a Casa de Passagem São Bento José Labre, que abriga pessoas em situação de rua ou de passagem pela cidade. A Assistência Social tem um trabalho permanente voltado ao atendimento a pessoas na rua, intensificado nos dias mais frios do ano.

Na Saúde o Centro Especializado de Atendimento ao Autista (AMPARA), inaugurado em abril de 2022, é uma estrutura para o acompanhamento gratuito de crianças com o espectro do autismo, além de assistência aos familiares. Campo Mourão é uma das poucas cidades do Estado que oferece esse serviço. A atenção ao autista começa já no berçário dos CMEIs da Secretaria de Educação.

A Secretaria de Assuntos da Comunidade também mantém projetos de inclusão. É o caso do curso “Informática Itinerante”, que leva o conhecimento da informática básica aos munícipes que não tiveram oportunidade ou condições. Participam alunos de diversos bairros, em horários variados, adequados a cada localidade. Outro projeto é o de Economia Doméstica, que oferece cursos de artesanato, culinária e outros conhecimentos para donas de casa.

Pessoas com Deficiência (PCD) interessadas em ingressar no mercado de trabalho têm atendimento especial na Agência do Trabalhador. Após triagem, a pessoa recebe todas as orientações e encaminhamentos para vagas que correspondam às suas características. Em alguns casos a própria Agência providencia o currículo.

Já a Fundação Cultural oferece aulas de dança no Centro da Juventude para alunos da APAE e musicalização infantil para crianças com espectro autista na Casa da Música. A Biblioteca Municipal conta com acervo em braile e áudios books.

A área do Esporte também destaca-se em inclusão. Tanto que Campo Mourão recebeu o reconhecimento do Estado como Centro de Referência de Paradesporto. Além de Natação com o Projeto S e paratletas de rendimento premiados em competições nacionais, conta ainda com o futebol 7 voltado a pessoas com deficiência intelectual em parceria com a APAE e modalidades como xadrez para deficientes visuais, assim como caratê, judô, tênis de mesa e Golf-7.