Policiais militares salvam mais um bebê engasgado em bairro de CM

O apoio sempre preciso da Polícia Militar em situações de risco foi decisivo para o salvamento de mais uma criança engasgada no momento da amamentação em Campo Mourão. Esse tipo de ocorrência que tem se tornado comum na região voltou a acontecer por volta das 21h desse domingo, 9, no jardim Silvana.

A PM foi acionada por uma mãe de iniciais N. D. da S. que ligou para a central 190 pedindo por socorro, após seu filho de apenas 12 dias de vida ficar engasgado durante a amamentação.

A equipe composta pelo 1º sargento Escobar e pelo soldado de 2ª classe, Trindade chegaram rápido ao local e iniciaram a manobra conhecida por heimlich para tentar desengasgar o bebê.

Após duas sequências de desobstrução, o bebê deu um breve choro, porém, não o suficiente para demonstrar estímulos de melhoras nos sinais vitais ou que havia desengasgado. Com isso, o 1º sargento Escobar continuou realizando a manobra de heimlich já no interior viatura enquanto a equipe deslocava-se com até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que ficava próxima ao local.

No entanto, durante o trajeto a criança novamente começou a chorar de forma contínua e sua coloração de pele também voltou ao normal, demonstrando a melhora. Com a chegada na UPA, a criança foi de imediato atendida pela equipe médica.