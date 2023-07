Campo Mourão tem projeto para um novo parque de exposições

A administração municipal já tem pronto um anteprojeto para transformar o Parque de Exposições Getúlio Ferrari em Parque de Empreendedorismo e Tecnologia. “A ideia é que tenhamos um parque com empresas de base tecnológica e área de eventos. Essa associação de coisas permite custear o parque e ainda ter um espaço para eventos de grande porte”, explica o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento (IPPLAN), Carlos Alberto Facco.

O prefeito Tauillo Tezelli já tem conversado com o governo do Estado para viabilizar recursos para o projeto, que é uma iniciativa do município em parceria com o Sebrae. “Temos um parque numa área ampla, com estrutura antiga, usado uma vez por ano. Com esse novo modelo, baseado em estudo de viabilidade econômica, teremos uma estrutura para ser utilizada para vários tipos de eventos, além de espaço para instalação de empresas de tecnologia”, justifica o prefeito.

O presidente do IPPLAN lembra que projeto deverá ser implantado em etapas. “Temos uma previsão orçamentária de R$ 60 milhões para essa obra, lembrando que o projeto contempla também investimentos privados, que virão com a venda de terrenos no local”, esclarece Facco.

Além de instalação de empresas e áreas livres para montagem de estruturas móveis para eventos, o projeto prevê a cobertura da atual arena, amplo auditório e manutenção do pavilhão dos buracos usados para cozimento do carneiro. “Será um local que vai servir não só para a festa do Carneiro no Buraco, como para o Empreendeweek e tantos outros eventos”, frisa Facco.