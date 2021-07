Policiais militares passam por instrução de nivelamento para a utilização de espargidor químico

Na manhã desta segunda-feira (12), um grupo de policiais militares do 11º Batalhão passou por uma instrução de nivelamento para a utilização de espargidores químicos à base de capsaicina (OC), princípio ativo natural da pimenta.

As instruções serão ministradas a todo o efetivo da unidade e todos receberão os equipamentos, que já estão à disposição no batalhão. Diferente dos utilizados anteriormente, que eram de jato de espuma, os instrumentos disponibilizados agora são do tipo aerossol.

O espargidor é uma importante ferramenta que tem como função principal evitar a utilização de uma força maior do que a necessária. Eles são uma alternativa contra os agentes envolvidos em ações criminosas e outras ações de desordem social.

Uma das grandes dificuldades no exercício da atividade policial é justamente a restrição no momento de imobilizar um indivíduo ou cessar a ação de pessoas agressivas. O spray age nas mucosas dos olhos, nariz e da boca, causando irritação momentânea e ardor, o que é suficiente para neutralizar a ação de uma pessoa e facilitar a sua imobilização, haja vista que ela não consegue manter os olhos abertos durante a ação do produto.

Durante a instrução, os policiais recebem todas as informações necessárias para a utilização do instrumento, bem como a forma correta de descontaminação do indivíduo que recebeu a aplicação do produto.

Informações: Comunicação Social 11º BPM