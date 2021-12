Polícia Rodoviária Estadual amplia fiscalizações para o feriado de Natal em todo o Estado

As rodovias estaduais estão recebendo, desde o início desta quinta-feira (23), um incremento de policiamento por parte do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) com a Operação Natal. No Litoral, os trabalhos estão sendo desencadeados pela 1ª Companhia, redobrando as orientações sobre o respeito à sinalização e às leis de trânsito. As atividades se estendem até o dia 27 de dezembro.

Os principais focos dos policiais rodoviários são o combate ao excesso de velocidade e a embriaguez ao volante, condutas que potencializam acidentes graves com mortos e feridos. Nesse sentido, o batalhão está aplicando efetivos com radares móveis em pontos estratégicos já conhecidos pela incidência de alta velocidade. Já a fiscalização com etilômetros está ocorrendo em frente aos Postos Rodoviários distribuídos no Estado.

“O BPRv está aplicando todo o efetivo nos principais trechos onde tem ocorrido mais acidentes de trânsito. Vamos coibir esses locais mais perigosos com agentes fazendo abordagens, policiamento presença, operações com radar móvel, com o objetivo de evitar que esses acidentes ocorram”, disse o capitão Eduardo Augusto Andreolla, oficial de Planejamento do BPRv.

Em paralelo às fiscalizações, a Polícia Rodoviária também desenvolve ações contra o crime com as equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e de Operações com Cães. Haverá abordagens a automóveis, ônibus intermunicipais e interestaduais para evitar o tráfico de drogas, de armas e de produtos contrabandeados. No Litoral, a aplicação dos cães de faro foi reforçada nas entradas e saídas das cidades litorâneas.

RECOMENDAÇÕES

Para evitar transtornos nas estradas, o BPRv orienta que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de viajar. Freios, pneus, suspensão e os faróis precisam estar em boas condições. É importante ainda o condutor verificar se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, caso seja necessário fazer a troca de pneu durante a viagem.

A documentação é outro fator que também precisa estar em dia. Devido a maior movimentação nesta época do ano, é recomendado ao motorista evitar os horários de pico para não entrar em congestionamentos.

Outras orientações importantes são o cuidado na direção, não manusear celular ou outros dispositivos durante a condução do veículo, não realizar a ultrapassagem pela faixa contínua, usar as cadeirinhas adequadas para transporte de crianças e os dispositivos corretos caso haja o transporte de animais de estimação.

Com o fim dos pedágios, os condutores precisam estar atentos à sinalização nas praças de pedágio e seguir o fluxo pelas vias laterais. Caso se depare com alguma situação de crime ou sofra um acidente de trânsito, o usuário deve acionar a Polícia Militar pelo 190 ou diretamente ao BPRV pelo 198.

Agência Estadual de Notícias