Veículo é apreendido com 900 caixas de cigarros na PR-317

Um veículo Fiat/Palio, com placas de Guarapuava, foi apreendido por volta das 22h de ontem, carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão ocorreu durante operação de fiscalização, em frente ao Posto de Polícia Rodoviária de Peabiru, na PR-317.

O motorista foi abordado quando estaria tentando evadir-se da fiscalização, manobrando em marcha à ré na via.

Diante disso foi feito o acompanhamento do veículo por alguns quilômetros, quando o condutor parou às margens da rodovia e empreendeu fuga, abandonando o veículo. Foi realizado patrulhamento e buscas nas imediações, no entanto o condutor não foi localizado.

No veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de cigarros de marcas variadas como Rodeio, San Marino, Mill, Fox e Eight, todos oriundos do Paraguai.

O veículo foi levado ao posto da Polícia Rodoviária de Peabiru, onde foi contabilizado a quantia de 900 pacotes de cigarros, sendo 18 mil maços de cigarros, os quais foram entregues na Receita Federal, em Maringá, juntamente com o veículo.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual