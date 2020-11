Polícia Militar homenageia a Bandeira Nacional em todo Estado

A Polícia Militar comemorou nesta quinta-feira (19), em todo Estado, o Dia da Bandeira. Nas unidades da Capital e do Interior foi feita a cerimônia alusiva com a incineração da Bandeira Nacional, sendo substituída por outra nova.

O ato é tradicional para as corporações militares de todo país e caracteriza a reverência aos símbolos nacionais e a valorização do sentimento patriótico. Na Capital, a solenidade principal ocorreu no Quartel do Comando-Geral da PM, com a participação do secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

“Para a Secretaria é uma comemoração muito importante, pois a Bandeira é nosso símbolo maior, e aqui queremos prestar a honra e o carinho com os policiais militares nesta data especial”, afirmou.

No Quartel do Comando-Geral, a tropa composta por integrantes das seções administrativas e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi colocada no centro do pátio, e os policiais permaneceram em posição respeitosa mesmo com a chuva fina que caiu durante a solenidade.

O evento foi feito com limitação de pessoas e respeitando as orientações de distanciamento social e uso de máscara facial.

O subcomandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou que os valores militares estão cada vez mais se tornando referência para toda a sociedade civil, e prova disso é a implantação dos colégios cívico-militares pelo Governo do Estado, que congrega profissionais da educação e da segurança pública. “Para nós é uma satisfação promover essa cerimônia, temos que incentivar e retomar as nossas tradições militares”, disse o coronel.

Agência Estadual de Notícias