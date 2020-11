Ambulatório Integrado une prática acadêmica com o atendimento gratuito à população

Atendimento de qualidade, gratuito e com responsabilidade. Essas são características do Ambulatório Acadêmico de Especialidades Médicas do Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão. O local, que está em funcionamento há menos de um ano, já é uma referência no atendimento de Saúde gratuito à população de Campo Mourão e região, além do ser um importante diferencial do curso de Medicina do Integrado.

No local, os estudantes do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado realizam atendimentos, com o acompanhamento e supervisão de um professor médico responsável, em mais de 10 especialidades médicas. Mensalmente, o curso realiza cerca de 1.300 atendimentos nas áreas de oftalmologia, urologia, pediatria, otorrinolaringologia, ambulatório da dor (anestesiologia), reumatologia, infectologia, obstetrícia, cardiologia, cirurgia geral, ginecologia, cirurgia do aparelho digestório, cirurgia plástica e endoscopia.

Para o coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, Marco Aurélio Marangoni, os atendimentos contribuem com a população. “Esses atendimentos, realizados pelo SUS, estão contribuindo muito com a diminuição da espera de toda a comunidade por atendimento especializado, além de oferecer atendimento de alta qualidade, em um ambiente extremamente agradável e totalmente integrado com o serviço de assistência prestado pelo município”, garante Marangoni.

Além disso, o coordenador destaca que o trabalho é totalmente integrado com os órgãos de Saúde do município. “Nosso trabalho sinérgico com a Prefeitura Municipal tem contribuído para uma verdadeira revolução na assistência à saúde do município e ainda permite aos acadêmicos a aquisição da competência necessária para uma atuação médica com alta resolutividade”, destaca o coordenador.

E com isso, quem ganha é a população de Campo Mourão e de toda a região. De acordo com o secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos, a parceria com o curso de Medicina tem um impacto positivo na população mourãoense. “Graças ao curso nós temos investimentos nas estruturas da rede básica de Saúde, estruturação do Hospital Santa Casa, além dos atendimentos em especialidades, que possuem filas, mas já estão tendo um apoio muito grande por parte dos estudantes e professores da Instituição. Isso é um divisor de águas na saúde pública no município de Campo Mourão graças ao curso de Medicina.”, afirma Santos.

Ambulatório Acadêmico de Especialidades Médicas

Inaugurado no dia 6 de março de 2020, o Ambulatório Acadêmico de Especialidades Médicas do Centro Universitário Integrado foi um marco para a Saúde do município e região. Com um investimento de mais de R$ 4 milhões de reais, o Ambulatório conta com aproximadamente 1.800 m², 28 consultórios, salas de atendimentos e toda infraestrutura necessária para um atendimento de qualidade.

O local atende mensalmente 1.300 pacientes. Já para o próximo semestre, a previsão é de que esse número chegue a 2.000 pacientes por mês. Além das especialidades que já possui, a previsão é de que, até 2021, o Ambulatório Integrado ofereça mais de 20 especialidades médicas à população.

