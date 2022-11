Campo Mourão inicia no sábado a programação cultural de Natal

A abertura oficial da programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” acontece no sábado (dia 3) com a apresentação do espetáculo “Um, Dois, Três Reis” na praça da Catedral de São José, a partir das 20 horas. Tradicionalmente, o evento marca a chegada do Papai Noel e reúne milhares de pessoas de Campo Mourão e também de cidades vizinhas.

Uma vez mais, a Associação Sou Arte (ASA) está à frente da execução do projeto que desde 2017 marca o período natalino no Município. O espetáculo, que mescla teatro, circo e dança, será encenado pela trupe profissional da companhia mourãoense. O enredo da produção é baseado no espirito natalino, mas a história é marcada também pelos momentos de humor, principalmente com os palhaços Pipoca e Coquinho. Outras marcas registradas nas produções da Associação Sou Arte são a beleza visual dos figurinos usados pelos atores, a perfeição da maquiagem e o profissionalismo.

Em edições anteriores, o espetáculo gratuito de abertura do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal” chegou a reunir cerca de 10 mil pessoas e os organizadores esperam bater essa meta este ano. Para o desenvolvimento do projeto, a praça São José e arredores receberam ambientação natalina.

NOS BAIRROS

No dia 6 de dezembro, a partir das 20 horas, o espetáculo “Um, Dois, Três Reis ” será apresentado na praça do Japão (jardim Tropical). No dia seguinte (7 de dezembro), no mesmo horário, o espetáculo será encenado na praça Alvorada (jardim Lar Paraná. Os dois logradouros públicos também receberam ambientação natalina para a descentralização das ações culturais.

O projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” é uma realização da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura. Neste ano, o projeto tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado.

Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).