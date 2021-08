Polícia Civil reabre agendamento online para confecção de RG em 22 postos do Estado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) reabriu o agendamento online para a confecção da Carteira de Identidade em 22 postos do Estado. O sistema obedece às regras sanitárias ao disponibilizar vagas conforme a capacidade de atendimento de cada unidade. De acordo com as normas sanitárias de cada município, é determinada a quantidade de serviços que podem ser agendados por meio do site da PCPR, assim como o número de estações de trabalho que podem ser acionadas e o tempo entre os atendimentos.

Poderão agendar online os cidadãos interessados em fazer a carteira de identidade nos seguintes postos: Curitiba, São Mateus do Sul, União da Vitória, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Umuarama, Paranavaí, Maringá, Londrina, Arapongas, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ponta Grossa, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Toledo, Campo Mourão, Cianorte, Apucarana, Telêmaco Borba e Francisco Beltrão.

Os demais postos de Identificação no Interior funcionam conforme recomendação das prefeituras, que possuem convênio com a PCPR para a prestação do serviço.

Os postos municipais conveniados farão o agendamento de forma presencial ou por telefone. O contato e endereço das unidades está disponível neste LINK.

Em caso de dúvida ou dificuldade em conseguir atendimento, o cidadão pode fazer contato com a central de atendimento do Instituto de Identificação da PCPR pelo telefone (41) 3200-5001.

2ª VIA FÁCIL

A solicitação da 2ª via da carteira de identidade é possível para quem já teve seus dados digitalizados na PCPR ou no Detran/PR. A ferramenta permite que o usuário faça a atualização remota da foto do RG pelo celular ou computador, oferecendo agilidade, economia e facilidade ao cidadão. Mais detalhes no site http://www.policiacivil.pr.gov.br. Quando o documento estiver pronto deve ser retirado de forma presencial.

Agência Estadual de Noticias