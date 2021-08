Colégio Integrado realiza Arraiá Digital e Drive-thru beneficente

O Colégio Integrado realiza, no próximo sábado (14), das 14h às 18h, o Arraiá Digital Beneficente, evento que combina apresentações culturais, transmitidas pelo canal do colégio no YouTube e um drive-thru de comidas típicas em frente à instituição.

Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de Covid-19, o colégio não pode promover a sua tradicional festa junina beneficente. Então, o arraiá drive-thru foi a alternativa encontrada para ajudar a Casa das Fraldas São José e a Apae de Campo Mourão a arrecadarem fundos.

No drive-thru serão vendidos kits juninos que variam de R$15,00 a R$35,00. Para quem quiser garantir os combos de forma antecipada, as fichas estão sendo vendidas nas entidades e no Colégio Integrado.

A diretora do Colégio Integrado, Ana Paula Previate disse que a entrega dos combos será das 14h às 18h, em frente ao colégio, na avenida Irmãos Pereira. “Obedecendo todos os protocolos de segurança contra coronavírus, as pessoas passam de carro usando máscaras e recebem os combos. Quem não tiver oportunidade de comprar o convite antes, pode adquirir na hora, mas é importante que seja feito antes para que as entidades possam se organizar, não havendo sobras”, disse Ana Paula.

Toda a equipe de colaboradores do Colégio Integrado estará empenhada no evento. “Pedimos a colaboração também da comunidade em prol dessas duas entidades que prestam um serviço tão relevante em nossa cidade, com muita seriedade e transparência. Além disso, entendo que é ajudando que você se ajuda, por isso colabore. Nesses dois anos de pandemia as entidades passam por momentos complicados”, afirma ela.