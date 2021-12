IDR-Paraná apresenta inovações tecnológicas aos acadêmicos de Agronomia da Unicampo

Acadêmicos do Curso de Agronomia da Faculdade UNICAMPO de Terra Boa realizaram uma viagem de campo como fechamento do semestre. A professora da disciplina de Silvicultura, juntamente com os alunos, realizaram uma aula prática de campo por meio da visita técnica ao Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR (antigo IAPAR) em Londrina-PR.

A visita técnica teve como finalidade conhecer as inovações tecnológicas e soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável que atendam às principais demandas de diversas cadeias produtivas do Estado, que beneficiará a sociedade paranaense, especialmente a Silvicultura. Dessa forma,a prática de campo foi um momento ímpar para os acadêmicos e permitiu a articulação dos conhecimentos teóricos e práticos por meio de observação direta na Fazenda Experimental do IDR-Londrina.

Esta prática de campo foi de grande valia no conhecimento dos acadêmicos, sendo assim, a Faculdade Unicampo agradece ao gerente de pesquisa e formação – Pesquisador/ Engenheiro Agrônomo, Pedro Antonio Martins Auler, e o Pesquisador/Engenheiro, Agrônomo Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro, por ter oportunizado esta visita técnica neste instituto de referência em pesquisa e agroinovação do Paraná.

