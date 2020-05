Polícia Civil mantém solução de 100% dos casos de crianças desaparecidas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) solucionou 100% dos casos de desaparecimento de crianças ocorridos em 2018 e 2019 em todo Estado. No primeiro quadrimestre de 2020 a eficiência se manteve: todos os casos foram solucionados. Nos quatro primeiros meses deste ano houve 61 casos no Paraná, nove deles em Capital, cinco na Grande Curitiba e 47 no Interior.

Em 2018, foram registrados 237 casos – 24 em Curitiba, 44 na RMC e 169 em outros municípios paranaenses. Em 2019, foram comunicados 224. Houve 34 em Curitiba, 40 na RMC e 150 casos no Interior.

De acordo com a delegada Patrícia Paz, responsável pela unidade que investiga casos de crianças desaparecidas no Estado, a PCPR é pioneira no Brasil a implementar uma unidade especializada com este fim: o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride).

“Além do ótimo desempenho na resolução dos casos, a PCPR também realiza trabalhos preventivos, como campanhas para conscientizar da população acerca da temática, bem como orientar os pais ou responsáveis para evitar novos desaparecimentos”, afirma a delegada.

DIA INTERNACIONAL

O Dia Internacional da Criança Desaparecida (25 de maio) tem o objetivo de alertar os cidadãos sobre todas as questões que podem estar relacionadas com o desaparecimento de crianças.

Segundo a Polícia Civil, o índice de casos solucionados demonstra a importância que a PCPR dá a esses casos, não medindo esforços para manter a eficiência quanto à localização dos desaparecidos. É dessa forma que a PCPR lembra a data.

CAMPANHA

Durante todo ano, a PCPR promove campanhas em locais de grande circulação de pessoas e escolas para orientar pais, responsáveis e até as próprias crianças sobre prevenir desaparecimentos.

Neste ano, durante o Verão Maior – uma série de ações para atender veranista e a população do Litoral durante a temporada de verão – a PCPR realizou diversos eventos para alertar a população sobre como evitar esse tipo de situação e de que forma agir quando acontece.

Foram distribuídas cartilhas educativas, além de pulseirinhas para as crianças, contendo informações dos responsáveis. Os policiais civis também conversaram com as crianças com o intuito de conscientizá-las sobre os perigos ao se distanciarem de pais e responsáveis.

INVESTIGAÇÕES CONTÍNUAS

Desde 1982, a PCPR tem 27 casos de crianças que ainda estão desaparecidas. Todos os continuam sendo investigados e denúncias recebidas são apuradas pelos policiais civis. A PCPR também faz a progressão de idade das crianças, a divulgação de como estaria a aparência delas hoje, para potencializar a investigações.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Não é necessário esperar 24 horas para fazer o Boletim de Ocorrência (BO). Isso vale para desaparecidos de qualquer idade. O registro pode ser feito de forma imediata pela internet, ao menor sinal ou suspeita de desaparecimento, no Portal da PCPR, em Registrar Ocorrência de Pessoa Desaparecida.

Agência Estadual de Notícias