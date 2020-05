Moradores do Parque das Acácias reclamam de aumento na conta de água

Diversos moradores do Jardim Parque das Acácias estão reclamando do aumento na conta de água pela Sanepar. As manifestações, segundo o presidente da Associação de Moradores, Jair Elias dos Santos Júnior, ocorreu ontem e hoje, 25 e 26, nos grupos que reúnem os moradores pelo WhatsApp. “Em nome dos moradores, estamos pedindo providências a Sanepar para verificar o que está acontecendo, pois, pelos relatos nos dois grupos, algo de errado está ocorrendo na cobrança das tarifas”, diz o presidente.

Um dos moradores escreveu que “minha vizinha ficou fora de casa por 14 dias. O marido dela não estava em casa. A conta de água veio no valor de 140 reais. Se todos relatam custos maiores, obviamente algo está errado. Sei que tem mais gente em casa, mais gastos, temperatura caiu, mas não é normal isso”. Outro morador também manifestou que sua conta esse mês chegou ao valor de 175 reais. “Somos somente dois adultos uma criança em casa”, escreveu.

“De 84 reais, passou para 210. Nesse mês atingiu o valor 177 reais. Não tem vazamento, pois os canos estão nas lajes e paredes. Eu veria algo molhado. Pois, 10 mil litros a mais ia fazer as paredes verterem água. Aqui trocaram o relógio. Depois da troca virou isso. Já reclamei. Sem efeito”, manifestou outro morador descontente com os serviços da Sanepar.

Boa parte dos moradores estão insatisfeitos com as tarifas. “Trocaram meu hidrômetro há uns quatro anos e também ocorreu este aumento absurdo. De 100 foi para 180 reais. Um técnico me afirmou que os hidrômetros antigos mediam abaixo real e o atual tem previsão”.

A Associação de Moradores do Parque das Acácias vai solicitar a gerência regional da Sanepar explicações sobre as ocorrências para que os moradores saibam os motivos de tais aumentos.