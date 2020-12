Polícia Civil emite mais de 3,8 mil Carteiras de Identidade pela 2ª Via Fácil

A Polícia Civil Paraná (PCPR) emitiu 3.847 carteiras de identidade no sistema 2ª Via Fácil, que permite atualização remota da foto no Registro Geral (RG). O serviço começou a funcionar em 20 de outubro deste ano e o dado foi contabilizado até o dia 15 de dezembro.

O antigo sistema permitia apenas a reimpressão remota do documento, sem qualquer atualização de dados ou foto. Com a modernização, a ferramenta se torna inédita no país.

O Paraná é o primeiro e único estado a permitir que o cidadão solicite a 2ª via do RG online e envie uma foto da câmera do seu próprio celular ou computador.

Para o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Marcus Vinicius Michelotto, o novo sistema da 2ª Via Fácil é um serviço que veio para ficar. “O serviço tem sido elogiado e copiado por outros estados do Brasil, além disso facilita o atendimento a milhares de paranaenses, dispensando-os de presença física em postos. Isso, por si só, economiza tempo, dinheiro e proporciona conforto à população”, ressaltou.

Michelotto também comenta que a nova ferramenta desafoga postos e proporciona atendimento mais tranquilo aos cidadãos que, por alguma razão, ainda necessitam comparecer nas unidades que trabalham na confecção de RGs.

“Estamos desenvolvendo junto com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná uma forma de atender pessoas que ainda não são abarcadas pela 2ª Via Fácil, como futuras alterações de nomes e demais dados cadastrais”, complementou.

SOLICITAÇÃO

A solicitação pode ser feita pelo endereço www.policiacivil.pr.gov.br > SERVIÇOS DA PCPR > CARTEIRA DE IDENTIDADE > AGENDAMENTO > 2ª VIA FÁCIL.

As pessoas que confeccionaram a última carteira de identidade a partir de 2012 e que tiverem pelo menos 16 anos de idade poderão fazer a atualização remota da fotografia. Para os usuários que possuem registro geral emitido antes de 2012, o sistema informará se será possível fazer a 2ª via fácil ou se precisará agendar.

A necessidade de ir até o posto continuará para aqueles que não possuem os dados de foto e impressões digitais no sistema. A 2ª via fácil tem custo de R$ 36,72. Nos casos de perda e extravio, o cidadão deverá solicitar apenas a reimpressão do documento.

