CM é alvo de operação contra venda e compra de pontos em CNH

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (16), em 14 cidades do Paraná uma operação para combater um grupo suspeito de crimes envolvendo a compra e venda de pontos em Carteira de Habilitação, além de outros delitos. Campo Mourão e Janiópolis estão no radar da operação

Entre os alvos da investigação estão despachantes, empresas de consultoria de trânsito e autoescolas. Em Campo Mourão, apenas nesta manhã os policiais já apreenderam arma de fogo, munições, Carteira de Habilitação e aves silvestres.

No total, foram expedidos nove mandados de prisão temporária e 119 de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos por falsidade ideológica e associação criminosa.

Além de Campo Mourão e Janiópolis, a operação acontece também em Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá, Marialva, Sarandi, Foz do Iguaçu, Cianorte, Londrina, Cambé, São Jorge do Ivaí, Porto Rico e Paiçandu.

O delegado da Polícia Civil do Paraná, Edgar Santana disse quem em Campo Mourão foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. Segundo ele, o investigação ocorreu a pedido do Detran/PR no mês de março.

“Em março o Detran encaminhou documentação sobre a falsa indicação de condutores no que diz respeito a multa de trânsito. O inquérito foi instaurado e no curso da investigação apuramos que vários proprietários de veículos estavam indicando como condutores pessoas já falecidas ou mesmo pessoas vivas. A investigação constatou ainda que essas multas ocorriam no mesmo dia, em horários próximos, porém em locais diferentes e com veículos diferentes, gerando indícios de fraude”, disse o delegado.

Após análise de toda a documentação, a Polícia Civil identificou os responsáveis pelas transferências de pontos, bem como os condutores e as empresas que faziam o elo entre o proprietário e os condutores do veículos. “Com base nessas provas tivemos o deferimento de nove mandatos de prisão e de 119 mandados de busca e apreensão em várias cidades do estado. A operação teve a participação de 250 policiais, os quais realizaram apreensão de diversos tipos de materiais.”