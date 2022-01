Polícia Civil do Paraná lança Concurso de Fotografia 2022

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) lançou nesta segunda-feira (03) o Concurso de Fotografia PCPR 2022, com o tema “PCPR prontos para o futuro”. O objetivo é mostrar atividades positivas desenvolvidas através de fotografias digitais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de fevereiro.

As fotos devem retratar cenas de interação com a comunidade, operações policiais, resgates, atendimentos à população, perícias papiloscópicas, confecção de carteiras de identidade, levantamentos em locais de crime, dentre outras ações que expressem a atividade policial na vida do cidadão. As avaliações das fotografias acontecerão entre os dias 14 a 28 de fevereiro de 2022 e o resultado final sai no dia 1º de março de 2022, em publicação no Portal da PCPR.

O concurso é aberto a qualquer cidadão que queira participar, sendo a inscrição individual ou em parceria com outras pessoas. Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugares entre os policiais civis; e primeiro, segundo e terceiro lugares entre o público em geral.

Todas as fotografias inscritas no concurso passarão a integrar um banco de imagens da PCPR e poderão ser utilizadas nas campanhas da instituição sempre ressalvando o compromisso de indicação da autoria do material.

São livres as técnicas adotadas para criação das fotografias, podendo ser utilizados recursos complementares de lentes, filtros, ampliação, entre outros. As imagens também podem ser coloridas ou em preto e branco.

As fotografias inscritas devem ser inéditas. Não podendo terem sido apresentadas em nenhum livro ou mostra e nem premiadas em outros concursos até a data da inscrição. Além disso, nenhum dos trabalhos poderá constituir plágio de espécie alguma.

INSCRIÇÕES

Os candidatos devem se inscrever pelo e-mail [email protected]. Cada fotógrafo ou equipe de fotógrafos deverá fazer apenas uma inscrição e cada uma poderá apresentar até três fotografias que devem estar em anexo ao e-mail e identificadas com alguns dados.

No campo “Assunto” do e-mail deverá constar o seguinte título: “INSCRIÇÃO CONCURSO FOTOGRAFIA PCPR 2022”. No corpo do e-mail deverá constar o nome do trabalho e o ano de sua realização, bem como as seguintes informações sobre o(a) autor(a) do trabalho ou equipe de autores(as): nome completo; RG e UF de expedição; endereço completo; CPF; telefone; e-mail.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A comissão julgadora será designada pelo delegado-geral Silvio Jacob Rockembach. Ao todo serão cinco integrantes, sendo três titulares e dois suplentes.

Os integrantes trabalharão com os seguintes critérios qualitativos: impacto visual; capacidade de surpreender e sensibilizar o público; originalidade; habilidade criativa e expressiva; domínio técnico e estético.

Agência Estadual de Notícias