Vítima de maus-tratos, morre animal resgatado pela PAIS

Morreu na tarde de ontem, poucas horas após ser resgatada do quintal de uma residência, em Campo Mourão, a cachorra que havia sido deixada amarrada pelo dono, sem receber alimento ou água.

Ao receber a denúncia, a presidente da Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS), Amanda Tonet foi ao local, no final da rua Tarumã, e ficou chocada com a situação em que encontrou a cadela. “Infelizmente cheguei tarde para um resgate. Ela estava quase sem vida”, lamentou.

Amanda disse que o dono admitiu que havia deixado o animal amarrado no quintal para morrer, após a cachorra ter matado alguns pintainhos do quintal. “Com certeza ela matou os pintinhos porque já estava passando muita fome. Tentamos de tudo, mas infelizmente foi mais uma vida perdida pela maldade humana”, desabafou.

A representante da PAIS disse que se sentiu ameaçada por pessoas que estavam na residência quando chegou para fazer o resgate, sem a presença da Polícia Militar.

“Tentamos contato com a Polícia Militar, mas não conseguimos e com isso me senti ameaçada por pessoas que estavam na residência”, relatou ela, que fez o encaminhamento imediato para uma clínica veterinária, porém o animal não resistiu. “Ela já estava com infecção generalizada.” A Polícia Militar informou que está com problemas técnicos nas linhas de telefone, desde domingo.