Polícia Científica é instalada em prédio cedido pelo município

Foi oficializada na manhã desta sexta-feira (17), a instalação da Polícia Científica em Campo Mourão. A sede provisória ficará no prédio da antiga Unidade de Saúde do Jardim Paulista, que foi totalmente reformada e adequada pelo município para o funcionamento da unidade da Polícia Civil do Estado.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira, explica que além de pintura, foram trocadas portas, forro e realizadas adequações no estacionamento, bem como melhorias no sistema hidráulico. No local também irá funcionar o Instituto Médico Legal. O prédio está desocupado desde julho do ano passado, quando foram concluídas as obras da nova UBS do Jardim Paulista.

A partir de agora, o serviço de criminalística, que antes era atendido por Maringá, passa ser realizado por Campo Mourão. “O ganho é inestimável para a população dos 16 municípios atendidos. Temos muita gratidão a Campo Mourão por ter dado todo suporte para implantação dessa unidade”, disse o diretor geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki.

Segundo ele, a equipe em Campo Mourão vai contar com 16 peritos, em plantão 24 horas. O prefeito Tauillo Tezelli destacou a importância da unidade no fortalecimento da segurança pública na região. “É mais uma mostra da boa parceria que temos com o governo do Estado que vai garantir melhorias nos serviços da segurança pública”, ressaltou o prefeito.