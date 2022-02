Polícia Ambiental entrega madeiras nobres a entidades municipais

Policiais do Batalhão Ambiental realizaram nesse sábado, a entrega, em forma de doação, de duas cargas de madeiras de Araucária e Peroba Rosa a duas entidades, nos municípios de Roncador e Campina da Lagoa.

As madeiras foram apreendidas durante fiscalizações referentes a corte ilegal de árvores nativas ameaçadas de extinção. No município de Roncador foram doados 10 metros cúbicos de tábuas e vigas de Pinheiro Araucária para o viveiro municipal e, no município de Campina da Lagoa, foram doadas 26 unidades de pranchas de Peroba Rosa para o Lar dos Idosos.