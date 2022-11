Polícia Ambiental do Paraná firma termo de reciprocidade com ICMBIO

Nesta quinta-feira, dia 3, o Tenente Coronel Julio Cersar Vieira da Rosa, comandante da Polícia Ambiental do Paraná, juntamente com o subcomandante geral da Polícia Militar, Coronel Carlos Eduardo Cidreira, estiveram em Brasília para cumprimento de agenda com Marcos de Castro Simanovic, presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO).

Na ocasião, os representantes da PM trataram do alinhamento do novo Termo de Reciprocidade entre o ICMBIO e a Polícia Ambiental do Paraná.

O termo refere-se mais especificamente aos trabalhos realizados junto ao Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, executados em parceria do Instituto e a 5ª CIA de Polícia Ambiental localizada na cidade de Foz do Iguaçu.

De acordo com Tenente Coronel Julio Cesar, a gestão do Parque será feita por uma concessionária, porém a fiscalização ambiental é realizada pelo poder público, por meio da PM Ambiental em cooperação com o ICMBIO.

“Este acordo de reciprocidade já vem sendo realizado, fomos apenas estreitar os laços e sanar pontos controversos. Temos a expectativa da realização de um trabalho de excelência com essa parceria firmada”, afirmou Julio Cesar.