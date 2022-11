CM avança 174 posições do ranking estadual do Previne Brasil

O desempenho de Campo Mourão na atenção primária à Saúde tem avançado de forma significativa, conforme foi constatado pelo Programa nacional Previne Brasil. De 2021 para 2022, o município teve um crescimento de 68,71 por cento e avançou 174 posições no ranking estadual do programa.

O Previne Brasil avalia o desempenho e a qualidade dos serviços de Atenção Primária em Saúde (APS) oferecidos pelos municípios. A média do desempenho é obtida a partir de sete indicadores, que contemplam as áreas de saúde da mulher, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas. Os resultados de cada município são utilizados como base de cálculo para o financiamento das ações de saúde.

No terceiro quadrimestre de 2021, Campo Mourão obteve nota 4,89 no Índice Sintético Final (ISF). No segundo quadrimestre de 2022, a nota subiu para 8,25. Resultados acima de 7 na média desses indicadores garantem aos municípios o Selo de Qualidade em Atenção Primária à Saúde.