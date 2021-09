PMPR abre inscrições para concurso público com 70 vagas para cadetes

Com total de 70 vagas, a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) abriu concurso público na segunda-feira (13). São 60 vagas para cadete policial militar e 10 vagas para cadete bombeiro militar, com salário inicial de R$ 3.277,88.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro pelo site do NC (Núcleo de Concursos) da UFPR (Universidade Federal do Paraná). O edital aponta que os aprovados no concurso farão o Curso de Formação de Oficiais Policiais/Bombeiros Militares (CFOPM/BM), com duração de três anos e realizado na Academia Policial Militar do Guatupê.

Com isso, os alunos recebem o salário inicial de R$ 3.277,88. Quando concluírem o curso, os cadetes ficam aptos a serem promovidos Aspirante Oficial com salário de R$ 7.211,35. Por fim, os aprovados no concurso ainda podem ser promovidos a 2º tenente, com salário de R$ 9.735,33.

Serão duas provas: conhecimentos gerais, com 60 questões objetivas, e prova de compreensão e produção de um texto dissertativo-argumentativo; habilidades específicas (PHE), com investigação social, avaliação psicológica, exames de capacidade física e sanidade física.

A estimativa é que a prova seja aplicada em 13 de fevereiro de 2022.

Fonte: paranaportal