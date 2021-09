PM recupera moto e prende dois rapazes por receptação em Peabiru

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta Honda CG/125 na cidade de Peabiru, e deteve um jovem de 19 anos que estava com ela. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira.

O veículo havia sido furtado no dia 14 de junho na cidade de Toledo. Outro homem que teria vendido a motocicleta ao jovem também foi encaminhado para a delegacia.

A ocorrência teve início quando a equipe realizava patrulhamento e se deparou com o jovem empurrando a motocicleta, que estava com problemas mecânicos. Como a placa estava sem o lacra, os policiais desconfiaram da situação e verificaram que ela constava no alerta de veículos furtados.

O jovem disse que havia comprado a moto por R$ 2,5 mil de um homem na cidade de Peabiru. Logo depois, quando a equipe já preenchia o Boletim de Ocorrência, um rapaz esteve na delegacia e disse que tinha comprado a moto em Toledo, por R$ 3 mil e que havia repassado por R$ 2,5 mil, porém ambos disseram que não tinham conhecimento que o veículo era furtado.

Diante da situação, os dois foram encaminhados, juntamente com a motocicleta, até a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.