PM reforça ações de policiamento ostensivo em Campo Mourão e região

Visando aumentar a sensação de segurança da comunidade e dos mais de 6.000 atletas que participam da fase Final dos 68° Jogos Escolares do Paraná em Campo Mourão, a Polícia Militar por meio do 11° Batalhão reforçou desde a última sexta-feira (15), as Ações de Policiamento Ostensivo em toda a região.

Policiais de várias localidades e do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária desenvolvem diariamente ações preventivas e de presença nos locais de competições, de alimentação e de alojamentos dos atletas, garantindo assim o bom andamento do evento.

ÁREA BANCÁRIA

Para evitar que outras ações delituosas possam ocorrer nas vinte cidades atendidas pelo 11° Batalhão, estão sendo desenvolvidas também Ações de Policiamento Ostensivo nas proximidades de agência bancárias, lotéricas e Correios dos municípios, já que são locais de movimentação financeira, para coibir ações delituosas contra o patrimônio das pessoas que vivem nestes locais.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11° BPM