Homem furta veículo, abastece, sai sem pagar e, na fuga, acaba capotando

Um ladrão azarado se deu mal em Campina da Lagoa e acabou indo parar na cadeia. Foi na tarde desta segunda-feira (18), quando o criminoso furtou um veículo Fiat Strada e em seguida passou por um posto de combustível, onde abasteceu e saiu sem pagar a conta.

No entanto, ele não foi longe. Na tentativa de fuga, perdeu o controle da direção e acabou capotando na PR-364.

O proprietário do automóvel havia registrado queixa informando à Polícia Militar que seu veículo estava parado em frente a residência de amigos, inclusive com as chaves na ignição quando percebeu o ladrão saindo com o carro.

Parte da equipe policial saiu em diligências à procura do veículo, momento em que chegou ao destacamento o gerente de um posto de combustível relatando que havia completado o tanque de um veículo com as mesmas características e que o motorista teria saído sem efetuar o pagamento.

Com a possível identificação do suspeito, que seria morador em Altamira do Paraná, os policiais saíram em diligências pela rodovia PR-364, quando a cerca de três km do trevo de acesso à cidade, a equipe avistou o veículo tombado com as rodas para cima e o condutor desorientado.

O serviço de emergência do município foi acionado e encaminhou o rapaz de 31 anos para o Hospital Nossa Senhora das Graças onde foi realizado os primeiros socorros. Devido à suspeita de traumas foi solicitado atendimento Samu e realizada a transferência para um Hospital de Campo Mourão.

O veículo foi guinchado e levado para a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis. O rapaz foi identificado e recebeu voz de prisão no momento do atendimento e o caso será tratado pela Polícia Civil.

Com informações: Polícia Militar