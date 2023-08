Contrabando é apreendido em ônibus, na PR-317, em Peabiru

A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu um ônibus de linha que fazia o itinerário Foz do Iguaçu para São Paulo, com grande volume de mercadorias contrabandeadas do Paraguai no compartimento de bagagem.

A apreensão ocorreu por volta das 21h desse domingo, 6, na rodovia PR 317, em frente ao posto da Polícia Rodoviária de Peabiru. Pela etiqueta das bagagens, os policiais identificaram 10 passageiros responsáveis pela mercadoria.

As mercadorias, que incluem cigarros, celulares, perfumes, entre outros produtos, foram encaminhadas para a Receita Federal, em Maringá. Os passageiros foram liberados no local para seguirem viagem.