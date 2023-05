Sesc divulga atividades do Dia do Desafio para Campo Mourão

O Sesc/PR em parceria com o município de Campo Mourão traz de volta a campanha mundial de combate ao sedentarismo com força total: O Dia do Desafio 2023, que acontece nesta quarta-feira, 31.

A abertura oficial do Dia do Desafio será realizada, às 9h, na Praça São José e contará com a participação de várias instituições e escolas do município. Além disso, durante todo o dia, o Sesc Campo Mourão realizará diversas ações e mobilizações com carros de som em empresas do município, incentivando a prática de exercícios físicos.

Para este ano não haverá o tradicional confronto entre os municípios para a mobilização de seus habitantes, em vez disso, o desafio lançado será superar a marca de participantes atingida em 2022, última edição do evento.

Além das ações presenciais, o Sesc Paraná lançou também a ação online do dia do DDD. Das 6h às 21h, pratique 15 minutos de qualquer atividade física e registre a sua participação no site oficial do Dia do Desafio www.sescpr.com.br/ddd, informando seu nome, telefone, a cidade de onde está participando e quantas pessoas participaram com você.

Poste fotos e vídeos com a hashtag #diadodesafio e marque o perfil do SESC PR e da Secretaria de Esportes de Campo Mourão através da @sesc_pr e @fecam.

CONFIRA AS PRINCIPAIS ATIVIDADES PARA O DIA DO DESAFIO EM CAMPO MOURÃO:

07:30 – Coamo Sede / Coamo Transportes / Tiro de Guerra / Paraná Diesel / Campoplastic

07:50 – Marujo Esport

08:00 – Casa da Cultura / Cristófoli / Depósito Marinho / Center Calçados

09:00 – Abertura Oficial – Praça São José

09:15 – Colégio Unidade Polo

10:00 – Sesc Educação Infantil / Escola Evolução / Escola Caic / CMEI Sossego da Mamãe

10:30 – Colégio Alfa / Escola Educativa / Hotel Paraná Palace / Escola Darcy Costa / Escola Gurilândia

11:00 – Super Muffato / Sesi / Escola Urupês

11:15 – Colégio Santa Cruz / Escola Parigot de Souza

11:30 – Polícia Militar / Colégio Estadual

11:45 – Colégio Sigma / VRI Indústria

12:10 – Unicampo

13:00 – Escola Clarinha Wencel / Colégio Estadual

13:30 – Escola Caic / CEDUS / Escola Parigot de Souza

13:45 – Secretaria de Educação

14:00 – Espaço Sou Arte / Escola Eroni Ribas

14:15 – Colégio Alfa / Senac / CMEI Mundo da Criança

14:30 – CMEI Pingo de Gente

14:45 – Centro de Integração Colibri

15:00 – ABL / Colégio Integrado / CMEI Dom Virgílio de Pauli / Tropical Serviço de Convivência

15:14 – Colégio Santa Cruz

15:30 – Colégio Marechal Rondon / CMEI Sossego da Mamãe / Escola Gurilândia

15:45 – Escola Evolução

16:00 – Sesc Educação Infantil / Escola Ethanil Beto de Assis / Colégio Dom Bosco

16:15 – Super Muffato

16:30 – Colégio Sigma / Escola Nicon Kopko / Escritório Cohapar / Escola Domingos José de Souza

17:00 – Agroflux / Sinapse

17:15 – Colégio Conexão

19:15 – Unicampo

20:50 – Faculdade Integrado