PM dá último adeus ao sargento Tomacheski

Morreu na madrugada deste sábado, por problemas de saúde na Central Hospitalar de Campo Mourão, o 1º sargento do 11º Batalhão da Polícia Militar, Claudemir Tomacheski Delfino, 51 anos.

Foram mais de três décadas de serviços prestados à Polícia Militar, sendo a maior parte lotado no 11º BPM. Tomacheski, que estava na reserva, deixa a esposa e quatro filhos. O velório aconteceu no final da tarde, no cemitério São Judas Tadeu.