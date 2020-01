Estudante de CM disputa o Miss Eco Paraná 2020

Campo Mourão está sendo representado no Miss Eco Paraná pela estudante de pedagogia, Franciele Aguirre, de 19 anos. Mas para seguir em frente na disputa final, que acontece nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, em Laranjeiras do Sul, ela precisa somar maioria de votos por meio do link: https://pollie.app/9ezjd

A votação começou à zero hora desta sexta-feira e termina à meia noite de hoje (0h de sábado). O concurso engloba representantes de vários municípios do Paraná, incluindo três principais categorias: Misters, Miss Teen é Miss.

Durante todo o confinamento as candidatas são avaliadas pelos jurados, sendo quesitos como oratória, passarela, postura, simpatia e Elegância. “Hoje é a minha batalha de popularidade e preciso do apoio de todos para seguir para a próxima fase”, disse ela.