Padre morto pela Covid-19 pediu, e funeral será realizado na Catedral

O padre Valdomiro Rosa, 64 anos, morto neste sábado pela covid-19, será velado neste domingo na Catedral São José, em Campo Mourão, a partir das 11h. Ele havia manifestado esse pedido em seu testamento espiritual.

“Quando essa ocasião (da morte), me vier ocorrer, é o meu desejo que o mesmo (funeral) seja realizado em Campo Mourão. Afinal, essa é a minha amada diocese, é a minha casa, minha família mais próxima, o chão onde está plantado o meu coração, o meu amor e o meu sentimento de existir. Desejo que o meu bispo e os meus irmãos presbíteros, nessa ocasião, realizem a minha vontade”, declarou ele.

A missa será presidida pelo dispo diocesano, dom Bruno Versari, e concelebrada pelos padres da Diocese, às 13h. Em seguida, o sepultamento será realizado no jazigo dos padres no cemitério São Judas Tadeu.

Padre Valdomiro atuava no momento na paróquia de Rancho Alegre do Oeste e tinha 29 anos de sacerdócio. Ele estava internado desde o dia 1º de julho, na UTI do hospital Santa Casa, em Campo Mourão.