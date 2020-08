PM combate fogo a residência

Policiais militares que faziam patrulhamento pela rua Guarani, na tarde de ontem, combateram um início de incêndio a uma residência e evitaram que o fogo atingisse outros imóveis. A ocorrência foi registrada por volta das 13h45, nos fundos da Escola Paulo VI.

A equipe policial percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo de uma residência. Imediatamente os dois policiais se aproximaram do local e entraram na residência, que já estava com vários objetos em chamas, em um dos cômodos. Colchão, cobertores e móveis já haviam sido atingidos pelas chamas. Os policiais usaram dos meios disponíveis no momento para apagar as chamas, como baldes e cobertas molhadas.

Mesmo com a grande quantidade de fumaça, eles persistiram no combate, impedindo assim que o fogo se propagasse para as residências vizinhas, que são construídas de madeira.

Nos fundos havia um homem dormindo. Ele informou que era o proprietário do imóvel e que havia alugado a casa para uma pessoa, a qual não estava no local no momento.