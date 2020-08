Campo Mourão estreia na Liga Nacional neste sábado

Por conta de ajustes técnicos envolvendo a transmissão ao vivo do jogo de estreia da Liga Nacional de Futsal 2020, cujo confronto de abertura será entre o Campo Mourão Futsal e o Pato Futsal, atual campeão da competição, a partida que seria realizada nesta sexta-feira (21) foi transferida para sábado (22) no mesmo horário, às 19h00, na Arena UTFPR (ginásio Belin Carolo) em Campo Mourão.

NA TELINHA – Impedido de ir ao ginásio em respeito ao protocolo de segurança da COVID-19, o torcedor poderá assistir o jogo ao vivo pela LNFTv. Basta assinar o pacote de streaming (PAY-PER-VIEW) Amigos da LNF e garantir acesso a 100% dos jogos da Liga deste ano ao preço promocional de R$ 99,90 em cota única (sem mensalidade).

No ato da assinatura marque o Campo Mourão Futsal como o time do coração, que parte do recurso investido retorna para o clube, contribuindo na manutenção da equipe.