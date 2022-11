PM auxilia Polícia Rodoviária na desobstrução de rodovias na região

A Polícia Militar do Paraná está auxiliando a Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das rodovias federais desde o inicio da manhã desta terça-feira. Além disso, após decisões judiciais, a PMPR já está atuando também para a desobstrução das vias em rodovias estaduais.

Primeiramente, seguindo a técnica policial, as tratativas são para que os manifestantes deixem os bloqueios de forma pacífica. Na região Norte do Paraná, quase todos os pontos de bloqueio já foram encerrados, mas a PM vai atuar durante todo o dia para que as rodovias sejam liberadas o mais rápido possível, em cumprimento às decisões da Justiça.

O comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, tenente coronel Adaucto Nascimento Giraldes de Almeida tem acompanhado os protestos e dialogado com os caminhoneiros.

Nesta manhã ele esteve conversando com os manifestantes, próximo ao trevo de Engenheiro Beltrão, na rodovia PR-317, onde galhos de árvores e pneus foram colocados sobre a pista para bloquear o tráfego. Ele também passou em outros pontos de bloqueios na região.