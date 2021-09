Plantio em parque e troca de mudas vão marcar Semana da Árvore

O plantio de árvores em parques do município, além de troca de mudas estão entre as ações que vão marcar a Semana Mundial da Árvore, comemorada nesta terça-feira, dia 21 de setembro. As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e integram o programa Retoma Campo.

Nesta terça (21), alunos da Escola Municipal Nicon Kopko vão plantar árvores no Parque da Pedreira (Jardim Modelo). Na quarta (22), será a vez das crianças da Escola Cidade Nova fazerem o plantio no Parque das Torres. Quinta-feira (23), servidores municipais farão o plantio de mudas no Parque do Lago, a partir das 10 horas. “Servidores públicos falecidos com Covid-19 serão homenageados com plantio de uma árvore”, explica a secretária municipal da Seama, Shelly Nogueira.

Na quinta e sexta-feira, dias 23 e 24, das 9 às 17 horas, haverá troca de mudas de diversas espécies por um quilo de ração para cães ou gatos em prol da PAIS. Os pontos de coleta serão a Praça São José, Agropecuária Rural, Agropecuária Barbosa, Casa do Criador, Búfalo Pet Shop e Pet Center. A programação da semana já consta na página https://campomourao.atende.net/subportal/retoma-campo