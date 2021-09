Caminhão furtado de depósito de construção em Engenheiro Beltrão é recuperado

Um caminhão basculante da marca Ford Cargo, foi furtado no início da madrugada deste domingo, em Engenheiro Beltrão. O veículo pertence ao empresário Elson Cavalcante.

Os bandidos, no entanto acabaram abandonando o veículo por falta de combustível, às margens da PR-468 próximo ao trevo de acesso a cidade de Mariluz.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão foi encontrado com as portas abertas e apresentando avarias no painel de instrumentos.