Lojas de Campo Mourão abrem em horário especial no sábado

Como já é tradição em Campo Mourão, o comércio lojista local atenderá os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (dia 1/10). Também no segundo sábado de outubro (dia 8), as lojas da cidade permanecerão abertas até o final da tarde.

A abertura do comércio lojista de Campo Mourão em horário dilatado, nos dois primeiros sábados de cada mês, ao longo de todo o ano, sempre movimenta a cidade e fomenta as vendas. Além de contar com a adesão da população mourãoense, facilmente comprovada pelo aumento do movimento nas empresas, a iniciativa também atrai muitos consumidores das cidades vizinhas, que buscam uma maior variedade de produtos e acabam aliando compras e passeios.

As promoções realizadas por muitas lojas da cidade, com a oferta de descontos e condições especiais de pagamento, são outro importante atrativo para os consumidores. E não são apenas as lojas que aumentam as vendas nos sábados em que funcionam em horário especial, pois o movimento cresce consideravelmente também em vários outros segmentos do comércio.