Piquirivaí, único distrito de Campo Mourão, comemora 54 anos

Piquirivaí, o único distrito de Campo Mourão, comemora 54 anos nesta quarta-feira (19). A comunidade, que fica a 17 quilômetros de Campo Mourão na BR 369 (sentido Mamborê), surgiu entre as décadas de 40 e 50, mas foi elevada a categoria de distrito administrativo em 1966. O vilarejo recebeu esse nome por estar localizado entre os rios Piquiri e Ivaí.

Segundo dados do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, o primeiro morador da localidade foi João Maria Teixeira da Silva, que montou um armazém de secos e molhados. Em 1950 já estava construída a capela Imaculada Conceição, da igreja católica. A maior parte dos moradores é ligada à atividade agrícola, mas o distrito conta também com armazém, lanchonetes e posto de combustíveis, que atualmente foi adquirido por uma rede de postos e está em reformas.

Os prédios públicos da comunidade são a Escola Municipal Narciso Simão e a Estadual Jaelson Biácio, Unidade de Saúde e Estádio de Futebol. A professora Marli Trento, que também é filha de professora aposentada no distrito, sempre trabalhou em Piquirivai. “Aqui é um lugar perfeito, tranquilo para morar, onde cultivamos amizades e desfrutamos de momentos inesquecíveis”, comentou.

“Infelizmente, por conta da pandemia, este ano não foi possível fazer uma programação de atividades para marcar essa data, como fizemos no ano passado. Mas isso não diminui em nada a importância do distrito de Piquirivaí, da sua representatividade para Campo Mourão e nesta data parabenizamos todos os moradores daquela comunidade”, enfatiza o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco.