Veículo é apreendido com mais de 250 quilos de drogas em Peabiru

Um veículo Citroen C4 Pallas, conduzido por um jovem de 22 anos, foi apreendido com mais de 250 quilos de maconha, na noite de sexta-feira, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Peabiru. A apreensão ocorreu durante operação de fiscalização em frente ao posto policial.

Durante a abordagem, os policiais iniciaram a vistoria no veículo e localizaram no banco traseiro e no porta-malas, diversos tabletes de maconha. No total, foram encontrados 412 tabletes, pesando 253,950 kg do entorpecente .

O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o veículo para a delegacia de Policia Civil de Peabiru para os procedimentos cabíveis.