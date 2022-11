Pioneira de Campo Mourão morre aos 83 anos

Faleceu nesta terça-feira, 08, aos 83 anos, Luzinete Alves da Silva, pioneira de Campo Mourão. Ela chegou a Campo Mourão no ano de 1955, vinda do Nordeste.

Nascida em 27 de maio de 1939, em Bom Conselho, Pernambuco, Luzinete veio para o Paraná com seu esposo, já falecido, Jonas Mororo da Silva.

Estabeleceram-se na região da Estrada Boiadeira, entre as comunidades do Km 128 e São Benedito.

A pioneira teve 11 irmãos e 9 filhos, destes um falecido em 2016. Luzinete deixa filhos, netos,bisnetos e tataraneto.

Como pioneira, foi homenageada no ano de 2001 pelo Município de Campo Mourão, como moradora relevante à Comunidade do Km 128. O velório começou às 7 hora de hoje no Prever, e o sepultamento será à tarde, às 15h30, noCemitério São Judas Tadeu.