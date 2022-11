Suspeito morre em troca de tiros com a PM e veículo é recuperado

Um homem natural de Curitiba morreu em troca de tiros com policiais militares da RONE na região de Campina da Lagoa, no início da noite dessa segunda-feira, 7. As equipes participavam da operação HÓRUS, quando receberam informações do Serviço de Inteligência de que em uma residência da cidade estaria escondido um veículo roubado.

Ao chegar ao local a equipe foi recebida a tiros, houve confronto com os policiais e um suspeito, identificado p4elas iniciais E.R. da C., de 27 anos, acabou alvejado pelos militares e vindo a óbito.

Ele é natural de Curitiba. Na residência, os policiais apreenderam um veículo Nissan/Kicks, com alerta de roubo do dia 27 de outubro, em Curitiba. Também foi localizada uma mochila contendo drogas fracionadas que até o momento não foram contabilizadas e uma pistola .40 com numeração suprimida. Há indício que a arma pertence à Polícia Militar do Paraná.

As equipes da Polícia Civil, e Perícia Criminal juntamente com o IML foram ao local para as devidas providências.