Pela 2ª vez, Campo Mourão receberá maratona de programação da NASA

O sucesso da primeira edição, em 2021, levou Campo Mourão a se inscrever para mais uma edição do Nasa Space App. E, mais uma vez, o município foi contemplado para sediar o International Space Apps Challenge da NASA em 2022. O evento será realizado dias 1 e 2 de outubro, sob a coordenação do IDEA 5 e Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec).

É o maior hackathon (maratona de programção) do mundo, envolvendo milhares de cidadãos a usar os dados abertos da NASA para criar soluções inovadoras para os desafios enfrentados na Terra e no espaço. Estudantes e profissionais poderão participar de mais uma edição e deixar sua marca no mundo.

“O Space Apps oferece uma oportunidade de conhecimentos onde as pessoas têm a chance de testar e aprimorar suas habilidades à medida em que enfrentam o desafio de construir um projeto apresentável em apenas um fim de semana”, explica o secretário municipal Eduardo Akira Azuma. Além disso, profissionais experientes têm a chance de aprender novas habilidades técnicas e utilizar a resolução criativa de problemas.

Os participantes são incentivados a formar equipes que incluem diversos conjuntos de habilidades, o que resulta em uma experiência enriquecedora graças a diferentes e habilidades e conexões. O Space Apps procura incluir participantes não tradicionais de hackathon para promover um ambiente dinâmico e colaborativo.

Este ano o evento comemora 11 anos. A primeira edição foi realizada em 2012, com a proposta de inspirar as comunidades locais a se unirem para pensarem intensamente e criarem soluções para problemas importantes, locais, regionais e no mundo.

“É motivo de orgulho para os mourãenses receber este evento, visto que poucas cidades no Paraná possuem esta experiência. Vale ressaltar que o Space Apps é o culminar dos esforços de voluntários locais que, juntos, tornam o evento possível”, pondera Akira. Todos os eventos da Nasa Space Apps, a nível global, seguem o mesmo formato básico, mas cada um tem sua própria identidade local. Os eventos são realizados simultaneamente no mesmo fim de semana. A programação e inscrições serão divulgadas nas redes sociais da Seidec.