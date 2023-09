Pedro precisa de ajuda e de um milagre para retomar à vida

Um jovem estudioso, que sempre se destacou entre os colegas de classe, dedicado e sonhador. Admirado por todos, foi escolhido com mais três estudantes do Colégio Estadual de Campo Mourão para participar de um projeto da Nasa por meio da Fundação Educere.

Pedro Figueiroa completou 18 anos há três meses, vislumbrando um mundo muito promissor. Já se preparava para prestar o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), um dos vestibulares mais concorridos do país, em Londrina.

No entanto, de forma inexplicável, a vida do jovem virou de ponta cabeça no início desse mês, quando foi acometido por um AVC Isquêmico. Agora para a sua recuperação continuar fora do hospital, Pedro precisará de muitos cuidados e adaptações, com acompanhamento de fonoaudióloga, fisioterapeuta e neurologista.

Também precisará de adaptações estruturais para o seu maior conforto por conta das limitações físicas até a sua total recuperação, como cama adaptada, colchão casca de ovo, andador, cadeira de banho, cadeira de rodas, medicamentos.

A mãe, Clauvia Figueiroa de Sousa está tentando se refazer em meio a tanta dor. “Ninguém consegue entender como essa doença acometeu o Pedro, um menino saudável, sem nenhum tipo de vício. Agora para devolver a vida que ele tinha preciso de ajuda financeira, pois os gastos são muitos”, diz Clauvia, que tem buscado todos os meios para a recuperação do filho.

Ela diz que está tentando conseguir atendimento no hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, centro de referência da América Latina, porém, para o encaminhamento do filho precisa de recursos financeiros. Por esse motivo a família criou uma vaquinha virtual para arrecadar doações.

“O atendimento é gratuito, porém, a parte de estadia, passagem aérea é tudo por minha conta e não tenho mais de onde tirar. Desde o dia 6 de setembro, quando o Pedro foi acometido por essa doença, não consigo mais trabalhar, vivo em função dele”, lamenta ela.

Segundo ela, na quinta-feira, o médico chegou a desenganar o rapaz. A família foi chamada ao hospital para a despedida, porém, de forma milagrosa, Pedro recobrou a consciência. “Foi na hora da misericórdia, às 15h, que ele acordou. Um milagre divino e a vida dele está nas mãos de Deus. Desde já agradeço imensamente a todos aqueles que puderem contribuir pela recuperação do meu filho, que merece a oportunidade de voltar a vida.”

AJUDE NA RECUPERAÇÃO DO PEDRO

* Chave Pix celular: 44997098094

* Dados da conta:

Banco – 748 – Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Bansicredi)

Agência: 0726

Conta: 10837-1

Nome: Rosana Clauvia de Souza